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AB Bakanı Çelik’ten Yunanistan’a tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 13:48 | Son Güncelleme

AB Bakanı Ömer Çelik, FETÖ’cüyü serbest bırakan Yunanistan’a, "Demokratik değerleri korumak için çeşitli uluslararası zeminlerde aynı masayı paylaştığımız Yunanistan’ın demokrasi düşmanlarını koruyan bir devlet haline gelmesi tarihi bir kırılma noktasıdır" diyerek tepki gösterdi.Bakan Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "AB üyesi Yunanistan’ın Türkiye’de darbe girişimine karışmış FETÖ üyelerini açıkça himaye ettiği görülüyor.

AB Bakanı Ömer Çelik, FETÖ’cüyü serbest bırakan Yunanistan’a, "Demokratik değerleri korumak için çeşitli uluslararası zeminlerde aynı masayı paylaştığımız Yunanistan’ın demokrasi düşmanlarını koruyan bir devlet haline gelmesi tarihi bir kırılma noktasıdır" diyerek tepki gösterdi.
Bakan Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "AB üyesi Yunanistan’ın Türkiye’de darbe girişimine karışmış FETÖ üyelerini açıkça himaye ettiği görülüyor. Bunları serbest bırakma yoluna gitmesi ise artık darbecileri ’teşvik’ anlamına gelmektedir. Darbe en alçak, en aşağılık insanlık suçudur. Bu teröristleri himaye etmek bu suça ortak olmaktır. Daha da ötesi darbecileri serbest bırakarak teşvik etmek darbecileri ödüllendiren devlet haline gelmektir. Demokratik değerleri korumak için çeşitli uluslararası zeminlerde aynı masayı paylaştığımız Yunanistan’ın demokrasi düşmanlarını koruyan bir devlet haline gelmesi tarihi bir kırılma noktasıdır" ifadelerini kullandı.
Bakan Çelik, şöyle devam etti:
"Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlere karşı ciddi mücadele verdiğimiz günlerde Doğu Akdeniz’de ve Ege’de bizzat Yunan Hükümeti üyesi savunma bakanının da içinde olduğu provokasyonlar tertipleyen Yunanistan’ın niyeti ortadadır. Niyetlerini net görüyoruz. Yunanistan Savunma Bakanı ile yarışmaya başlayan Adalet Bakanı da birkaç gün önce darbecilerin serbest bırakılacağını ilan etmiştir. Bu savunma bakanından daha ağır bir tahrik faaliyetidir."
"Bu tablo karşısında kimse bize hukuktan bahsetmesin" diyen Bakan Çelik, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bu tablo hukukun eseri olamaz. Evrensel hukuk darbecileri himaye etmez. Darbecileri korumak için Yunanistan, hukuku çiğnemektedir. Darbeci teröristleri himaye etmek için hukuk esir alınmıştır. Haksız olduğu her durumda Yunanistan bol bol ’uluslararası hukuk’tan ve ’iyi komşuluk ilişkileri’nden bahsetmeyi seviyor. Darbecileri himaye ve teşvik etmesiyle bu kavramlara hiç önem vermediğini ilan etmektedir. Geçmişte darbelerden acı çekmiş bir ülke olarak Yunanistan, ülkemizde darbe girişimine karışmış teröristleri himaye etmeyi hukukla izah edemez. Hukuku bu şekilde kirletemez. Seçtiği bu yol Yunanistan’ın saygın bir yol tercih etmediğini, hukuka önem vermediğini ve iyi komşuluk ilişkileri yerine başka bir pozisyonu tercih ettiğini göstermiştir."

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