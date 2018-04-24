IHAAW164554-SIY/24-04-2018

- AB Bakanı Ömer Çelik, AKPM Denetim Komisyonu’nun "Türkiye’de mevcut koşullarda gerçek anlamda demokratik seçimler düzenlenemeyeceği ve seçimlerin meşruluğunun sorgulanacağı"na ilişkin açıklamasına, "Denetim Komisyonu haddini her bakımdan aşmış, tamamen siyasi bir karar almış" yorumunda bulundu.

24.04.2018 16:45:54 TSI

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