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AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’nin İlerleme Raporu’na ilişkin, "Biz eleştiriden korkmuyoruz, ancak objektif dille yazılmış bir eleştiri görmüyoruz" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 11:02 | Son Güncelleme

IHAAW105600-SIY/18-04-2018 - AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’nin İlerleme Raporu’na ilişkin, "Biz eleştiriden korkmuyoruz, ancak objektif dille yazılmış bir eleştiri görmüyoruz" dedi. 18.04.2018 10:56:00 TSI NNNN

IHAAW105600-SIY/18-04-2018

- AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’nin İlerleme Raporu’na ilişkin, "Biz eleştiriden korkmuyoruz, ancak objektif dille yazılmış bir eleştiri görmüyoruz" dedi.

18.04.2018 10:56:00 TSI
NNNN

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