IHAAW161458-SIY/15-03-2018

- AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu’ndaki Suriye oylamasına ilişkin, "Biz bu çağırının bağlayıcı olmadığını zaten biliyoruz, ancak çağırdığı terör örgütlerine açık bir destek olarak algılıyoruz" dedi.

15.03.2018 16:14:58 TSI

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