IHAAW160320-SIY/15-03-2018

- AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu’ndaki Suriye oylamasına ilişkin, "Bizi çok şaşırtan bir karar oldu. AP’nin sahadaki gerçekleri görmekten ne kadar uzak olduğunu gördük. AP’nin altına imza attığı en vizyonsuz karardır" dedi.

15.03.2018 16:03:20 TSI

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