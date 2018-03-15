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AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu’ndaki Suriye oylamasına ilişkin, "Bizi çok şaşırtan bir karar oldu. AP’nin sahadaki gerçekleri görmekten ne kadar uzak olduğunu gördük. AP’nin altına imza attığı en vizyonsuz karardır" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 16:12 | Son Güncelleme

IHAAW160320-SIY/15-03-2018 - AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu’ndaki Suriye oylamasına ilişkin, "Bizi çok şaşırtan bir karar oldu. 15.03.2018 16:03:20 TSI NNNN

IHAAW160320-SIY/15-03-2018

- AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu’ndaki Suriye oylamasına ilişkin, "Bizi çok şaşırtan bir karar oldu. AP’nin sahadaki gerçekleri görmekten ne kadar uzak olduğunu gördük. AP’nin altına imza attığı en vizyonsuz karardır" dedi.

15.03.2018 16:03:20 TSI
NNNN

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