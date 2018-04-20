IHAAW133045-SIY/20-04-2018

- AB Bakanı Ömer Çelik, "Demokratik değerleri korumak için çeşitli uluslararası zeminlerde aynı masayı paylaştığımız Yunanistan’ın demokrasi düşmanlarını koruyan bir devlet haline gelmesi tarihi bir kırılma noktasıdır" dedi.

20.04.2018 13:30:45 TSI

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