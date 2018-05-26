AB Bakanı Ömer Çelik'ten, Almanya'ya sert miting tepkisi

ANKARA (DHA) AB Bakanı Ömer Çelik, Alman hükümetinin, terör örgütü yandaşlarının siyasi mitinglerine müsade etmesini sert şekilde eleştirdi. Çelik, Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili olarak yayınladığı mesajlarında sert tepki verdi. Çelik "Almanya’nın terör örgütü yandaşları tarafından yapılan mitinge izin vermesi, demokrasi ve hukuk anlayışıyla bağdaşmaz. Alman makamlarının izniyle terör gösterisi yapılmıştır" dedi.

Çelik'in diğer açıklamaları şöyle:

"Hukuk ve demokrasi anlayışı açısından mücadele edilmesi gereken terör faaliyetlerine, resmî makamlar eliyle izin verilmesi artık hiçbir mazeretle izah edilemeyecek şekilde terörün himaye edilmesi anlamına gelmektedir. Terör örgütleri arasında iyi ya da kötü gibi ayrım yapan demokrasilerin kendi meşruiyetlerini zayıflatmaktan başka iş yapmadıkları açıktır. Terörü himaye ederek kendi demokrasilerine kendileri saldırmış oluyorlar."

"PKK terör örgütünün himaye edilmesi, Alman makamlarının izniyle gerçekleşmektedir. Alman makamları açıkça bir terör örgütünün Avrupa’nın ortasında faaliyet yapmasına izin vermektedir. Bu faaliyetlere izin verenler, kendi demokrasi ve hukuk anlayışlarını bu örgütlerin hizasına yazmaktadır. Terör insanlık suçudur. Terör gösterisine izin verenler insanlığa karşı işlenen suçlarla mücadele ettiklerini iddia edemezler."

