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AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Adana:

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2018 12:34 | Son Güncelleme

"Teröristler ve terör koridoru kurmak isteyenler için bu yaz sıcak geçecek" - "Eğer kendi planlarımızı gerçekleştirmiş olmasaydık, savunma sanayimizle, milli güvenliğimizle ilgili bu tedbirleri almamış olsaydık bugün bu terörle mücadeleyi vermemiz konusunda müttefiklerimiz destek vermeyeceklerdi" - " (Gelecek nesiller için Türkiye'in istikrarını garanti altına almamız lazım) dedik. Sizin verdiğiniz destekle 16 Nisan referandumunda cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik"

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Teröristler ve terör koridoru kurmak isteyenler için bu yaz sıcak geçecek." dedi.

Çelik, AK Parti Yumurtalık İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik içerisinde yollarına devam edeceklerini söyledi.

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör unsurlarını temizlemek için mücadele ettiklerini anlatan Çelik, sonrasında da Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'yla bu mücadeleyi sürdürdüklerini, aynı zamanda da çarpıcı büyüme rakamlarına imza attıklarını dile getirdi.

Çelik, Türkiye'nin ekonomisini güçlendirdiklerini belirterek, en gelişmiş ülkelerin bile bunları aynı anda yapamayacaklarını vurguladı.

AK Parti istikrarı sayesinde sadece milletin sesini dinleyen, milletten talimat alan bir iktidar dönemi açıldığının altını çizen Bakan Çelik, "15 yılda, 150 yılda yürünecek yolu yürüdük." ifadesini kullandı.

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu yaz hem terör örgütü için hem onu destekleyenler için sıcak geçecek, öyle görünüyor." sözünü anımsatarak, şöyle devam etti:

"Kim için? Teröristler ve terör koridoru kurmak isteyenler için bu yaz sıcak geçecek. Türkiye'de polisimize, güvenlik güçlerimize, kendi paramızı vererek 'Sig Sauer' marka tabanca almak istedik, vermediler. Eğer kendi planlarımızı gerçekleştirmiş olmasaydık, savunma sanayimizle, milli güvenliğimizle ilgili bu tedbirleri almamış olsaydık bugün bu terörle mücadeleyi vermemiz konusunda müttefiklerimiz destek vermeyeceklerdi. Bu ihtiyaçlarımızı nasıl gideriyoruz, kendi kendimize. Sizin verdiğiniz istikrar ve güç sayesinde bunu gerçekleştiriyoruz."

- Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

Bakan Ömer Çelik, Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi için çalıştıklarına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2002'den beri bu istikrarı kurduk ama 7 Haziran seçimlerinde gördük ki tehlike devam ediyor. Yine koalisyonlar kurulabilir, yine istikrar bozulabilir. O zaman ne yaptık? 'Gelecek nesiller için Türkiye'nin istikrarını garanti altına almamız lazım.' dedik. Sizin verdiğiniz destekle 16 Nisan referandumunda cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Şimdi 2019'da inşallah cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini uygulamaya koyacağız."

Türkiye'nin geleceğinin parlak olduğunu belirten Çelik, "Geleceğimiz Çukurova'nın güneşi gibi parlak olacak. Tek bir şeye ihtiyacımız var, birlik ve beraberliği korumaya." diye konuştu.

AB Bakanı Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aziz bayrağımızı, her geçen gün biraz daha yükseğe göndere çekeceğiz. Hiçbir zaman durmayacağız, şu andan itibaren Yumurtalık'ta 2019'a doğru koşumuzu başlatıyoruz. Hep beraber koşuyoruz. 2019'da ipi göğüslemek üzere kol kola, hep beraber, kardeşçe hedefe doğru ilerliyoruz."

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adana Kongre Ömer Çelik

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