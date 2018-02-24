AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Adana:

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu yaz hem terör örgütü için hem onu destekleyenler için sıcak geçecek, öyle görünüyor." sözünü anımsatarak, şöyle devam etti:

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör unsurlarını temizlemek için mücadele ettiklerini anlatan Çelik, sonrasında da Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'yla bu mücadeleyi sürdürdüklerini, aynı zamanda da çarpıcı büyüme rakamlarına imza attıklarını dile getirdi.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Teröristler ve terör koridoru kurmak isteyenler için bu yaz sıcak geçecek." dedi.

"Kim için? Teröristler ve terör koridoru kurmak isteyenler için bu yaz sıcak geçecek. Türkiye'de polisimize, güvenlik güçlerimize, kendi paramızı vererek 'Sig Sauer' marka tabanca almak istedik, vermediler. Eğer kendi planlarımızı gerçekleştirmiş olmasaydık, savunma sanayimizle, milli güvenliğimizle ilgili bu tedbirleri almamış olsaydık bugün bu terörle mücadeleyi vermemiz konusunda müttefiklerimiz destek vermeyeceklerdi. Bu ihtiyaçlarımızı nasıl gideriyoruz, kendi kendimize. Sizin verdiğiniz istikrar ve güç sayesinde bunu gerçekleştiriyoruz."

- Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

Bakan Ömer Çelik, Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi için çalıştıklarına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2002'den beri bu istikrarı kurduk ama 7 Haziran seçimlerinde gördük ki tehlike devam ediyor. Yine koalisyonlar kurulabilir, yine istikrar bozulabilir. O zaman ne yaptık? 'Gelecek nesiller için Türkiye'nin istikrarını garanti altına almamız lazım.' dedik. Sizin verdiğiniz destekle 16 Nisan referandumunda cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Şimdi 2019'da inşallah cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini uygulamaya koyacağız."