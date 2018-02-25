AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Adana'da

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Filistin sorununda herhangi bir çözüm olmaksızın ABD Başkanının kendi büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma girişimi, çok büyük tehlikeli sonuçlara yol açabilecek, vahim bir duruştur." dedi.

Çelik, Asım Savaş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Sarıçam İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada, tarihi bir dönemden geçtiklerini, Türkiye'nin güçlenmesine büyük bir ivme katacak 2019 seçimlerine doğru ilerlediklerini bildirdi.

Bu süreçte birlik ve beraberliğin önemine değinen Çelik, çok büyük fedakarlıklara bugünlere geldiklerini ifade etti.

Çelik, sınırların etrafında kurulmak istenen terör koridoruna izin vermeyeceklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Etrafımızda her geçen gün yeni bir gelişme oluyor. En son geçenlerde hatırlayacaksınız, ABD Başkanının, ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma gibisinden son derece basiretsiz ve tehlikeli bir kararla dünya karşı karşıya kaldı. O nedenle Türkiye olarak başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'ni, iki devletli bir çözümü savunageldik. Şimdi Filistin sorununda herhangi bir çözüm olmaksızın ABD Başkanının kendi büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma girişimi, çok büyük tehlikeli sonuçlara yol açabilecek, vahim bir duruştur. Buna karşı Cumhurbaşkanımız dünyanın her tarafındaki sağ duyulu insanları arayarak, büyük bir inisiyatif oluşturarak bu kararın karşısında hassasiyet oluşturmaya çalıştı. Sonuç olarak Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak dünyanın dikkatini Filistin ve Kudüs sorununa yeniden çekmeyi başardı."