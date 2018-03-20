AB Bakanlığı sivil toplum kuruluşlarına 3 milyon avro destek sağlayacak

Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı "Sivil Toplum Destek Programı"nın ikinci döneminde sivil toplum kuruluşlarına 3 milyon avro destek sağlayacak.

AB Bakanlığı tarafından Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülmekte olan “Sivil Toplum Destek Programı” hibe programının ikinci dönem teklif çağrısı 16 Mart 2018 tarihinde yayımlandı. “Sivil Toplum Destek Programı” ikinci döneminin 2019-2020 yıllarında uygulanması öngörülüyor. Toplam bütçesi 3 milyon avro olan hibe programı ile Türkiye ve AB’den sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, lobicilik ve savunuculuk faaliyetlerinin desteklenmesi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi amacıyla projeler geliştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye’den dernekler, vakıflar, derneklerin veya vakıfların federasyonları/konfederasyonları, kar amacı gütmeyen kooperatifler ile AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşların geliştirecekleri projelere, en az 60 bin, en fazla 150 bin avro hibe desteği sağlanıyor. Hibe programı kapsamında STK’ların idari ve mali sürdürülebilirliklerinin desteklenmesi, STK’ların savunuculuk ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi, STK’ların aktif vatandaşlık kapasitelerinin ve/veya yerel, ulusal ve uluslararası karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarının desteklenmesi, STK’ların şeffaflık ve hesap verebilirliklerinin geliştirilmesi konuları dört öncelik alanı olarak belirlendi.

Proje başvurularının 8 Mayıs 2018 saat 17.00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılması gerekiyor. Duyuruya ilişkin detaylı bilgi www.ab.gov.tr ve www.mfib.gov.tr adreslerinden öğrenilebilecek.