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AB Başkanı Tusk, İngiltere Başbakanı May ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2018 17:06 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May, 10 Downing Street’teki Başbakanlık binasında AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile bir araya geldi.AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve İngiltere Başbakanı Theresa May, AB-İngiltere ticaret anlaşması öncesinde bir araya geldi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, 10 Downing Street’teki Başbakanlık binasında AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile bir araya geldi.
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve İngiltere Başbakanı Theresa May, AB-İngiltere ticaret anlaşması öncesinde bir araya geldi. Tusk, Brexit sonrası Kuzey İrlanda’nın AB ile sınır kontrollerinin yapılmadığı bir AB planını savunmuş, May ise AB’nin taslağının kabul edilemez olduğunu açıklamıştı. Tusk ile May, İngiltere Başbakanının yarın gerçekleştireceği önemli Brexit konuşması öncesinde sınır konusunu ele alıyor.
Tusk, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada İngiltere’den İrlanda ve Kuzey İrlanda arasında sınır uygulamasına yol açmayacak öneriler beklediklerini belirtmişti.

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