AB, FETÖ’yü ilk kez terör örgütü olarak tanımladı

Avrupa Birliği Komisyonu, yayınladığı Türkiye raporunda FETÖ için ilk kez terör örgütü dedi.

Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye’nin ilerleme raporunu açıkladı. Raporda, FETÖ için ilk kez terör örgütü ifadesi kullanıldı.