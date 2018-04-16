AB, İran’a karşı yaptırımları genişletmek istiyor

Avrupa Birliği (AB), Suriye’deki Esad rejimine verdiği destek, ABD’ye karşı olan kışkırtıcı tavrı ve Yemen’deki Husi isyancıları desteklemesinden dolayı İran’a karşı yaptırımları genişletmek istiyor.
Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre, AB Dışişleri Bakanlarının bugün Lüksemburg’da yapacağı görüşmede İran’a karşı alınan yaptırımların genişletilmesi ele alınacak. Haberde, genişletilecek yaptırımın kişilere ve belirli şirketlere dönük olacağı belirtildi.
AB Siyasi ve Güvenlik Komitesi (PSC) tarafından Suriye rejimini ve askeri harekâtını destekleyerek, silah tedariki yapan İran’ın cezalandırılması gerektiği, bundan dolayı da oluşturulacak yasaklılar listesinde diplomatlar ve bakanların da olacağı vurgulandı. Bazı AB ülkeleri ise, İran’a uygulanacak yaptırımların AB ülkesi ülkelere ekonomik açıdan zarar vermesine karşı buna ihtiyatlı yaklaşıyor.
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