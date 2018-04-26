AB Komisyonu Başkanı Juncker Atina’da

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüştü.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir araya geldi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’e ev sahipliği yapan Çipras’ın Juncker’le Yunanistan’ın ekonomik sorunlarını görüştüğü belirtildi. Atina’da düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çipras, ekonomik sorunların konuşulduğu toplantıda sözü yine Türkiye’ye getirdi. Açıklamasında Türkiye’nin Yunanistan’ın toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini iddia eden Çipras, “Türkiye’nin Ege’de tehlikeli provokasyonlarına karşı Yunanistan sakinliğini kanıtlıyor” dedi.
Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Yunanistan temasları kapsamında Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile de görüştü.
YSK seçim takvimini tamamladı! Cumhurbaşkanı adayı gösterme ve ittifak tarihi belli oldu
Silivri'de kan donduran cinayet!
Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!
24 Haziran seçimlerine hazırlanan Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması
Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!
Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'
Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada
Devlet Bahçeli: Türkiye için gayet iyi olacak
Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu
Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum