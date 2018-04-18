HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, AB Komisyonunun Türkiye Raporuyla dağın fare doğurduğunu söyledi.

Kürkcü, AB Komisyonunun 2018 Türkiye Ülke Raporu'nu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirdi.

Basında "Bugüne kadar en sert rapor" şeklinde bir klişe bulunduğunu belirten Kürkcü, son raporun, bugüne kadar yayınlanan en sert rapor olmadığını ifade etti. Kürkcü, Avrupa Parlamentosunun geçen temmuzda yayımlanan raporunun daha sert olduğunu, burada, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulmasının, askıya alınmasının talep edildiğini bildirdi.

Kürkcü, Avrupa Komisyonu raporunun, Avrupa Parlamentosu raporunun redakte edilmiş, yumuşatılmış hali olduğunu öne sürdü. Kürkcü, Dışişleri Bakanlığının, sadece yazılı açıklama şeklinde bir reaksiyonla yetinmesine bakılacak olunursa, bunun en sert rapor olmayı hak etmediğini savundu.

Bu raporun AB tarafından kaleme alındığına işaret eden Kürkcü, "Ama bu raporu Erdoğan rejimi, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye hükümeti hep birlikte yazdılar. OHAL ilan edildiğinden bu yana olan bitenin dökümünü yapan rapora, hükümetin itiraz edeceği, yalan olduğunu söyleyebileceği hiçbir şey yok." dedi.