Raporda bulunan bazı değerlendirme ve tespitlere işaret eden Özdemir, bu uyarı ve eleştirileri dikkate almamasının, hükümetin AB üyeliğine bakış açısını ve buna ilişkin hedeflerinden hızla uzaklaştığını ortaya koyduğunu söyledi.

CHP'nin kamuoyuyla paylaştığı hükümete yönelik eleştiri, uyarı ve tespitlerinin benzerlerinin raporda da yer aldığını aktaran Özdemir, 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişimin AB Komisyonunun raporunda kınanmasını ise olumlu bulduklarını belirtti.

Özdemir, partisinin Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeleri İstanbul Milletvekili Selina Doğan, Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve Uşak Milletvekili Özkan Yalım ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında AB Komisyonunun 2018 Türkiye Ülke Raporu'nu değerlendirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, AB Komisyonunun 2018 Türkiye Ülke Raporu'na ilişkin, "Hükümetin derhal rapordaki tespitlerle ilgili reformlara geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. AB de bu tespitleri belirtmekle kalmamalı, siyasi ön yargılarından kurtularak fasılların açılması yönünde adımlar atmalı ve ülkenin demokratikleşmesine katkı sunmalı." dedi.

Hükümet yetkililerinin raporun adil, eşit ve objektif olmadığı eleştirisini yaptıklarını ifade eden Özdemir, bu eleştiriyi ortaya koyan hükümetin de politikalarında aynı kriterleri öncelikli kılması gerektiğini vurguladı.

CHP olarak Türkiye'nin AB üyeliği hedefinden taviz verilmemesi gerektiğine inandıklarını aktaran Özdemir, "Hükümetin derhal rapordaki tespitlerle ilgili reformlara geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama aynı zamanda AB'yi de uyarıyoruz. AB bu tespitleri belirtmekle kalmamalı, siyasi ön yargılarından kurtularak fasılların açılması yönünde adımlar atmalı ve ülkenin demokratikleşmesine katkı sunmalı." diye konuştu.

-"Türkiye'nin bu hükümetle ilerlemesi mümkün değil"

İstanbul Milletvekili Selina Doğan da raporda yer alan ayrımcılık ve azınlık haklarına ilişkin değerlendirmelere işaret etti.

Doğan, "Aslında raporun tamamına baktığımız zaman sonuç olarak AB'nin de Türkiye'nin de artık bu hükümetle ilerlemesinin mümkün olmadığı ortaya çıkıyor. Bizler biran önce OHAL'in kaldırılması ve seçime gidilmesini diliyoruz. Biran önce bu hükümetin tarih sayfasına gömülmesini diliyoruz. Böylece Türkiye'de temel hak ve özgürlüklerin yolunun açılacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Uşak Milletvekili Özkan Yalım ise AK Parti iktidarının insan hakları ve demokrasi açısından sakıncalı uygulamalarının AB ile ilişkileri olumsuz etkilediğini ileri sürdü.

Yalım, "AKP hükümetinin AB ile bu yolda ilerlemesi mümkün değildir. Ancak OHAL kaldırılıp normalleşme adımları atıldıktan sonra görüşmelerin olumlu yönde devamı gelebilecektir." dedi.