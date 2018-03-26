AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB-Türkiye Zirvesi’nin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Türkiye’nin darbe girişimi sırasındaki olaylardan büyük zarar gördüğünü biliyoruz" dedi.
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB-Türkiye Zirvesi’nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
"Türkiye’nin darbe girişimi sırasındaki olaylardan büyük zarar gördüğünü biliyoruz"
Tusk yaptığı açıklamada, "AB ile Türkiye arasında çeşitli toplantılar düzenlendi. Türkiye’nin sığınmacılarla ilgili gayretleri konusunda yüksek takdirlerimizi belirtmek istiyorum Mülteciler konusunda Türkiye’ye 3 milyon mülteciye kapılarını açtığı için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Tusk, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin ise "Türkiye’nin darbe girişimi sırasındaki olaylardan büyük zarar gördüğünü biliyoruz" ifadelerini kullandı.
Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili de konuşan Tusk, "Türkiye’nin Afrin’deki harekatıyla ilgili çekincelerimizi ilettik. Türkiye’nin bu hareketlerini iyi yönlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
Göç konusuna ilişkin AB Komisyonu Jean-Claude Juncker ise, "Avrupa’ya gelen mülteci sayısı yüzde 87 azaldı. Bu Türkiye sayesinde oldu. Uluslararası dayanışma konusunda örnek veriyor. Türkiye inanılmaz gayretler sarf etti" şeklinde konuştu.
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