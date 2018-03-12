AB Rusya’ya yaptırımların süresini uzattı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ihtilafı nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı aldığını açıkladı.

Avrupa Konseyi’nin internet sayfasında yapılan açıklamada, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit eden eylemler nedeniyle 150 kişi ve 38 şirkete yönelik ekonomik yaptırımların ve vize yasağının 15 Eylül 2018 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Rusya’nın 18 Mart 2014’de Kırım Özerk Cumhuriyetini ilhak etmesi ve Ukrayna’nın doğusunda çıkan olaylardan sonra Avrupa Birliği, Rusya’ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.