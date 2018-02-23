AB, Sahel askeri gücüne yapılacak yardımları ikiye katlayacak

Devlet ve Hükümet başkanlarının katılımlarıyla Brüksel’de gerçekleşen “AB Sahel Zirvesi”nde, Sahel bölgesindeki terör örgütlerine karşı koymayı hedefleyen askeri güce yapılan yardımların iki katına çıkartılması kararlaştırıldı.

Avrupa Birliği, Brüksel’deki G5 Sahel askeri gücünü desteklemek amacıyla düzenlenen toplantıda, Sahel bölgesindeki terör örgütleri yüzünden artan gerginlikler sebebiyle, askeri güce yapılan maddi yardımı ikiye katladığını duyurdu. Toplantıda, AB tarafından Temmuz 2017’de askeri gücü desteklemek amacıyla 50 milyon euroluk yardım yapıldığını hatırlatan AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, bu konuda ilk yardımın Avrupa Birliği tarafından yapılmasına vurgu yaptı.

Mogherini, “Avrupa Birliği’nin, ortak güce olan desteğini ikiye katlayacak ve maliyeti 423 milyon euro olarak tahmin edilen bu kuvvete, üye ülkelerle diğer ortak partnerlerimizde de katkılar sağlanacaktır” açıklamasında bulundu.

Toplantıda söz alan Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou İssoufou, “Teröre karşı savaştığımız Sahel’de sadece Sahel için değil, aynı zamanda dünyaya yöneliyoruz. Bu nedenle Avrupa Birliği ve uluslararası toplum Sahel’le dayanışma içinde olmalıdır” diye konuştu.

Sahel bölgesindeki terör örgütleriyle yapılması planlanan mücadele kapsamında, 5 bin kişilik bir askeri güç bölgeye yerleştirilerek, daha önce Barkhane Operasyonu ile bölgeye gönderilen 4 bin kişilik Fransız askerine eşlik ederek, bölgeye huzur getirmesi sağlanacak. Avrupa Birliği tarafından G5 Sahel askeri gücüne yapılacak yardımın yanı sıra, Nijer, Mali, Burkina Faso, Moritanya ve Çad’ın oluşturduğu G5 üyelerinin her biri 10 milyon, Fransa 9 milyon, Suudi Arabistan 100 milyon, Birleşik Arap Emirlikleri 30 milyon, Hollanda 5 milyon, Amerika Birleşik Devletleri ise 60 milyon dolarlık yardımların yapılması vaat edildi.