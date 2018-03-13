AB, sahte habere savaş açtı

Avrupa Birliği, sahte haber ve çevrimiçi (online) dezenformasyonla mücadele kararı aldı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker’in talebiyle, Avrupa Birliği (AB), sahte haber ve dezenformasyonla mücadele kararı aldı. Profesör Medeliene de Cock Buning başkanlığında oluşturulan AB Sahte Haber ve Dezenformasyon Danışma Gurubu, mücadele ile ilgili atılması gereken adımları içeren raporu AB Komisyonuna sundu. Danışma Gurubu raporu, sahte habercilikle mücadelenin yanı sıra çevrimiçi platformların ve sosyal ağların uyması gereken kurallarını formüle etmeyi öngörüyor. Danışma Grubu raporu Avrupa Medyasını güvenilir haberin görünürlüğünü artırmak ve okuyuculara erişimini kolaylaştırmak için gerekli önlemleri alması yönünde teşvik ediyor. Raporda ayrıca, kullanıcı ve gazetecileri yanlış bilgiye karşı güçlendirmek için araçlar geliştirilmesi gerektiği önemle vurgulanıyor. Profesör Medeliene de Cock Buning raporla ilgili, "Bu rapor yanlış bilginin yayılmasına karşı önemli bir adımdır" açıklamasını yaptı.

AB vatandaşları arasında her konuda anket çalışması yapan Eurobarometre, Avrupa vatandaşlarının yüzde 83’ünün sahte haberlerin etkisinde olduğunu vurguladı. Eurobarometre’nin anket sonuçlarına değinen Medeliene de Cock Buning, "Sahte haber ve çevrimiçi dezenformasyon en çok seçimleri ve göç politikalarını etkilemek için tehlike oluşturmaktadır" dedi.

Medeliene de Cock Buning, rapordan son derece memnun olduklarını ifade ederek, "Bu rapor güvenilir haber için çok önemli bir adımdır. AB Komisyonu, danışma gurubunun raporu doğrultusunda gerekli adımları atacağına inanıyorum." dedi.