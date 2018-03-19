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AB temsilcisi Mogherini: “Kore Yarımadası’ndan umut verici ve pozitif haberler geliyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2018 17:06 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, “Kış olimpiyatlarından bu yana Kore Yarımadası’ndan umut verici ve pozitif haberler geliyor” dedi.AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ile ortak basın toplantısı düzenledi.Mogherini, Kore Yarımadası’nda son dönemlerde yaşanan gelişmelere ilişkin “Kış olimpiyatlarından bu yana Kore Yarımadası’ndan umut verici ve pozitif haberler geliyor” dedi.Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ve Güney Kore Lideri Moon Jae-in’in Nisan’da gerçekleştireceği görüşmeye değinen Mogherini, “Görüşme, gerekli güveni sağlayabilir ve Kore’deki tansiyonu düşürebilir” diye konuştu.Mogherini, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasının AB tarafından desteklendiğini ve AB’nin bu konuda Güney Kore ile işbirliği yapmaya açık olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, “Kış olimpiyatlarından bu yana Kore Yarımadası’ndan umut verici ve pozitif haberler geliyor” dedi.
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Mogherini, Kore Yarımadası’nda son dönemlerde yaşanan gelişmelere ilişkin “Kış olimpiyatlarından bu yana Kore Yarımadası’ndan umut verici ve pozitif haberler geliyor” dedi.
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ve Güney Kore Lideri Moon Jae-in’in Nisan’da gerçekleştireceği görüşmeye değinen Mogherini, “Görüşme, gerekli güveni sağlayabilir ve Kore’deki tansiyonu düşürebilir” diye konuştu.
Mogherini, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasının AB tarafından desteklendiğini ve AB’nin bu konuda Güney Kore ile işbirliği yapmaya açık olduğunu ifade etti.

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