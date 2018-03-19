AB temsilcisi Mogherini: “Kore Yarımadası’ndan umut verici ve pozitif haberler geliyor”

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, “Kış olimpiyatlarından bu yana Kore Yarımadası’ndan umut verici ve pozitif haberler geliyor” dedi.
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Mogherini, Kore Yarımadası’nda son dönemlerde yaşanan gelişmelere ilişkin “Kış olimpiyatlarından bu yana Kore Yarımadası’ndan umut verici ve pozitif haberler geliyor” dedi.
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ve Güney Kore Lideri Moon Jae-in’in Nisan’da gerçekleştireceği görüşmeye değinen Mogherini, “Görüşme, gerekli güveni sağlayabilir ve Kore’deki tansiyonu düşürebilir” diye konuştu.
Mogherini, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasının AB tarafından desteklendiğini ve AB’nin bu konuda Güney Kore ile işbirliği yapmaya açık olduğunu ifade etti.
İran'da düşen uçakla ilgili kritik iddia: 'Uçan tabut'a binmişler!
Son dakika! Ömer Halisdemir davasında istenen ceza belli oldu
Afrin ele geçirildi, Barzani yasa girdi!
O ülkede herkes bu soruyu soruyor: Türklerle akraba mıyız?
Telefonları kasıp kavuran uygulamalar
Bu da palalı ayin! Ritüelden sonra 'kurşun geçirmez' oluyorlar
İngiltere'den Afrin'e gitti! Terör örgütü öldürüldüğünü duyurdu
Uçakta öyle bir şey unuttu ki...
Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!
Apple'ı kızdıran cihaz!
Misafirliğe gittiği evde silahlı saldırıya uğradı
AK Parti Kongresi'nde kavga!
Okuyucu Yorumları 0 yorum