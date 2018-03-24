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AB ülkeleri, Rus diplomatlarını sınır dışı etmeye hazırlanıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2018 14:52 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin eski Rus ajanı Sergey Skripal’ın zehirlenmesi olayıyla ilgili Rus diplomatlarını sınır dışı edeceği açıklandı.Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin eski Rus ajanı Sergey Skripal’ın zehirlenmesiyle ilgili olarak Rusya’ya karşı tedbirler alacağı açıklanmıştı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin eski Rus ajanı Sergey Skripal’ın zehirlenmesi olayıyla ilgili Rus diplomatlarını sınır dışı edeceği açıklandı.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin eski Rus ajanı Sergey Skripal’ın zehirlenmesiyle ilgili olarak Rusya’ya karşı tedbirler alacağı açıklanmıştı. AB ülkelerinin Rusya’ya karşı eylemlerini arttırma planları kapsamında ilk olarak AB Moskova’daki Büyükelçisini geri çağırmaya hazırlanıyor. 20’ye yakın Avrupa Birliği ülkesinin ise eski Rus ajanı Sergey Skripal’ın zehirlenmesi olayıyla ilgili kendi ülkelerinde Rus diplomatları sınır dışı edeceği açıklandı.
AB, Moskova büyükelçisini çağıracak
İngiltere Başbakanı Theresa May’in, Rusya’nın eski ajanı Sergey Skripal’ı zehirlenmekten sorumlu tutarak böyle bir kampanya başlatacağı ileri sürüldü. Rusya’ya karşı yapılacak diplomatik yaptırım 26 Mart’ta AB’nin Moskova büyükelçisinin geri çağrılmasıyla başlayacak. AB büyükelçisinin 4 haftalığına geri çağırılacağı belirtiliyor. Litvanya, İrlanda, Fransa ve Almanya’nın, İngiltere’nin kararını uygulayacağı ve ülkelerinden Rus diplomatları sınır dışı edeceği aktarıldı. Ayrıca Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Letonya ve diğer Avrupa ülkeleri de Rus diplomatlarını sınır dışı edecek.
Öte yandan, dün Fransa ve Almanya liderleri Rusya’ya karşı sert adımlar atacağını duyurmuştu.

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