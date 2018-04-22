Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ile nihai bir çözüme ulaşmadan önce ABD’nin büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ramallah’taki Filistin Cumhurbaşkanlığı binasında bir Arap medikal heyeti ile yaptığı görüşmede, "ABD Başkanı Donald Trump’a veya başkalarının Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğunu söylemesine izin vermeyeceğiz. Trump ’un kararına karşı mücadele edeceğiz ve çatışmanın çözümünden önce herhangi bir ülkenin Kudüs’e büyükelçisini taşınmasına da izin vermeyeceğiz. Arapları ve Müslümanları işgal altındaki Kudüs şehrini ziyaret etmeye çağırıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık’ta yaptığı açıklamada Tel Aviv’deki Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşıması için talimat verdiğini açıklamıştı.