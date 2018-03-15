ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa’dan Rusya’ya ortak tepki

ABD, Fransa,İngiltere ve Almanya liderleri yayınladıkları ortak bildiride eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın zehirlenmesinin arkasında Rusya’nın olduğunu açıkladı.
İngiltere’de eski Rus casus Sergey Skripal’in zehirlenmesinin ardından ABD, Fransa,İngiltere ve Almanya’dan ortak tepki geldi. İngiltere’nin 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almasının ve Rusya’nın da gerçekleştirdiği misilleme açıklamasının ardından ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya liderleri ortak bildiri yayınladı. Ortak bildiride saldırıyı Rusya’nın gerçekleştirmiş olduğu belirtilirken, Rusya’nın bildiride imzası olan ülkelerin güvenliğini tehlikeye attığı ifade edildi.
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