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ABD Ankara Büyükelçiliği: ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.08.2018 15:54 | Son Güncelleme

  ABD Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twıtter hesabından yapılan açıklamada, "Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye’nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir.

ABD Ankara Büyükelçiliği: ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twıtter hesabından yapılan açıklamada, "Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye’nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz, canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir. Bu nedenle, bir Amerikalı yetkilinin, Amerikan dolarının 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu yönünde tamamen temelsiz ve sorumsuz haberlerin Türk medyasında yer alması çok talihsiz ve rahatsız edicidir. Bu, uydurulmuş ve temelsiz bir yalandır" denildi.

FOTOĞRAF

ANKARA (DHA)

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