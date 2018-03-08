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ABD Başkanı Donald Trump, ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergileri hakkında, Kanada ve Meksika dışındaki ülkelere yüzde 25 çeliğe, yüzde 10 da alüminyuma olmak üzere gümrük vergisi uygulaması yapılacağını açıkladı.

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2018 23:56 | Son Güncelleme

IHAAW234810-SIY/08-03-2018 - ABD Başkanı Donald Trump, ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergileri hakkında, Kanada ve Meksika dışındaki ülkelere yüzde 25 çeliğe, yüzde 10 da alüminyuma olmak üzere gümrük vergisi uygulaması yapılacağını açıkladı. 08.03.2018 23:48:10 TSI NNNN

IHAAW234810-SIY/08-03-2018

- ABD Başkanı Donald Trump, ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergileri hakkında, Kanada ve Meksika dışındaki ülkelere yüzde 25 çeliğe, yüzde 10 da alüminyuma olmak üzere gümrük vergisi uygulaması yapılacağını açıkladı.

08.03.2018 23:48:10 TSI
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