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ABD Başkanı Trump, beklenen çelik ve alüminyum kararını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2018 01:01 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına kota kararını uygulamaya koydu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına kota kararını uygulamaya koydu. Buna göre ABD’ye girecek Çelik yüzde 25, alüminyum ise yüzde 10 oranında vergilendirilecek. Bu karara uymayanlara ağır cezai yaptırımlar uygulanacak.
1962’deki Ticaret Genişleme Yasası’nda 232’nci maddesine dayanarak ithalatı değiştirmeye yetkisini kullanan ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye giren çelik ve alüminyum konusunda korumacı politikasını uygulamaya koydu. Söz konusu maddeye göre eğer bir “ulusal güvenlik tehdidi” bulunuyorsa, başkanın tek taraflı olarak ticaret politikasını Kongre eylemi olmadan değiştirmesine izin verdiği açıklandı.
Beyaz Saray’ın Roosevelt Odası’nda çelik ve alüminyum işçilerinin yanında konuşan Başkan Trump, çelik ve alüminyum işçilerinin çağrısına yanıt vererek “Bugün Amerika’nın ulusal güvenliğini yabancı çelik ithalatına vergi getirerek savundum. Çelik çeliktir. Çelik yoksa bir ülken yoktur. ABD’nin metal endüstrisi haksız ticaret politikaları yüzünden perişan olmuştur” dedi.
ABD ticaret açığının yılda 500 milyar dolar olduğunu belirten Trump, ülkesinin yurtdışı pazarlarında sattığı ürünlerine uygulanan vergilerin araştırılarak aynı oranda ABD’de uygulanacağı söyledi. Trump, “Biz sadece adalet istiyoruz, her şeyin karşılıklı olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.
Kanada ve Meksika çelik ve alüminyum ithalatı kararından muaf tutulacak. Trump, Avustralya’yı, cezalardan bir çeşit muafiyet görebilecek müttefik ülkeler listesine ekledi. Meksika ve Kanada muafiyetlerinin Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasına (NAFTA) dayanılarak alındığı belirtildi. NAFTA yeniden müzakere edilmesi gerektiğini savunan Trump, “NAFTA’yı ya sonlandıracağız ya da yeniden yazacağız. Sanırım bir anlaşma yapacağız’ ifadelerine yer verdi.
Diğer yandan, Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Gary Cohn, Başkan Trump’ın Salı günü ticaret cezalarını yürürlüğe koymayı planlamasından sonra istifa etmişti.

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