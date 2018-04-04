ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret savaşında olmadıklarını belirtti.
Çin’in ABD’nin yeni gümrük tarifesi kararına misilleme olarak ülkeden ithal edilen 50 milyar dolar değerinde ürüne ek gümrük vergisi getirileceğini açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, yanıt vermekte gecikmedi. Trump, Twitter hesabından "Çin ile ticaret savaşında değiliz. Savaş yıllar önce ABD’yi temsil eden aptal ya da beceriksiz insanlar tarafından kaybedildi. Şimdi yılda 300 milyar dolarlık bir ticaret açığımız var, bunun devam etmesine izin veremeyiz” dedi.
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