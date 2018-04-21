ABD Başkanı Trump, İngiltere’ye gidecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın Temmuz ayında İngiltere’yi ziyaret edeceği açıklandı.
İngiltere’de hükümet kaynakları, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeyi ziyaret edeceğini bildirdi. Görüşmelerin sürdüğü aktarılarak muhtemel ziyaretin Temmuz ayında olabileceği açıklandı.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Şubat ayında İngiltere’nin başkenti Londra’ya gerçekleştireceği ziyareti 1,2 milyar dolara mal olan yeni büyükelçilik binasını açmak istemediği gerekçesiyle iptal ettiğini twitter hesabından duyurmuştu. Trump’ın İngiltere ziyaretinde büyük protestolara hedef olması bekleniyor.
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