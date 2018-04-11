ABD Başkanı Donald Trump, “Rusya ile ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar kötü” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve ABD ilişkileri hakkında twitter hesabından yaptığı açıklamada “Rusya ile ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar kötü ve bu Soğuk Savaş’ı da içeriyor. Bunun hiçbir nedeni yok. Rusya ekonomisine yardım etmemize ihtiyaç duyuyor. Yapması çok kolay bir şey ve birlikte çalışmak için tüm uluslara ihtiyacımız var. Silah yarışını durduralım mı?" ifadelerini kullandı.