ABD Büyükelçiği önünde bulunan caddenin adının 'Zeytin Dalı' olarak değiştirilmesi için teklif

ANKARA, (DHA) - ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından, ABD Büyükelçiği binasının bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adının 'Zeytin Dalı' olarak değiştirilmesi için teklif verildiği duyuruldu. Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:
'ABD Büyükelçiği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesinin adını 'Zeytin Dalı' olarak değiştirmek için gerekli teklifi Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Tuna imzaladı. Bu akşam Ankara Büyükşehir Meclisimize başkanlık önergesi sunulacak. Hayırlı olsun, aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun.'
FOTOĞRAFLI
ABD'den teröre büyük destek!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem alarmı!
Sapık suçunu itiraf etti! 3 yaşında çocuğa cinsel taciz
'Genç kaynana şehvet uyandırır' demişti! Akıbeti belli oldu
Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti
Putin'in özel temsilcisinden Türkiye hakkında kritik açıklama
Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!
Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kahvede oturur gibi açıklama yapıyor
CHP MYK üyeleri belli oldu! İşte Kılıçdaroğlu'nun A Takımı
Çılgın iş adamının otomobili bir yıl içinde bakın ne hale gelecek?
Nostradamus'un 2018 kehanetleri ürküttü
ODTÜ'de geliştirildi, bilim dünyasında heyecan yarattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum