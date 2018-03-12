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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitchell Kosova’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2018 21:53 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, iki günlük Kosova temaslarına başladı.ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, iki günlük Kosova temaslarına başladı.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitchell Kosova’da

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, iki günlük Kosova temaslarına başladı.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, iki günlük Kosova temaslarına başladı. Mitchell, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi tarafından Priştine Havalimanı’nda karşılandı. Gerçekleşen ikili görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell kameralar karşısına çıktı. Mitchell, günceliğini bir an olsun yitirmeyen ve vize muafiyetini sağlayacak olan Kosova ile Karadağ arasında sınır anlaşmasının mecliste onaylanması gerektiğini söyledi.
Mitchell ile aynı fikirde olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Thaçi ise, iki ülke arasında sınırların belirlenmesi sorununun bir an önce çözümlenmesi gereğine vurgu yaptı. Mitchell ile Kosova ve Sırbistan arasından ilişkilerin normalleştirilmesini öngören diyalog sürecini de görüştüğünü söyleyen Thaçi, görüşmelerin yeni aşamasında Kosova’nın toprak bütünlüğünün korunmasının dikkate alınacağı ve Kosova’nın hiçbir zaman bir bölünme veya özerklikten yana olmayacağının altını çizdi.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj ile de bir araya geldi.

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