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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitchell, TBMM'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2018 10:56 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitchell, TBMM'de

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess A. Mitchell, TBMM'yi ziyaret etti.

TBMM Dış İlişkiler Başkanlığı görevlilerince karşılanan Mitchell ve beraberindeki heyet, ilk olarak FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında Meclis'in, atılan bombalar nedeniyle zarar gören alanlarını gezdi.

Daha sonra Genel Kurul Salonu'una giren Mitchell'e görevliler, salonun genel özellikleri hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 15 dakikalık ziyaretin ardından Mitchell ve beraberindekiler TBMM'den ayrıldı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı TBMM TBMM Dış İlişkiler Başkanlığı Wess A. Mitchell

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