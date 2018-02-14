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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Türkiye’ye geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2018 20:07 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 15-16 Şubat 2018 tarihlerinde Türkiye’ye gelerek, bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 15-16 Şubat 2018 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 15-16 Şubat 2018 tarihlerinde Türkiye’ye gelerek, bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 15-16 Şubat 2018 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Konuk Bakan ile gerçekleştireceği ikili görüşmelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak gündeminde öne çıkan konular ele alınacak ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret kapsamında Bakan Tillerson’ın Sayın Cumhurbaşkanımızca da kabul edilmesi öngörülmektedir” denildi.

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