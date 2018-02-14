ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Türkiye’ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 15-16 Şubat 2018 tarihlerinde Türkiye’ye gelerek, bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 15-16 Şubat 2018 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Konuk Bakan ile gerçekleştireceği ikili görüşmelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak gündeminde öne çıkan konular ele alınacak ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret kapsamında Bakan Tillerson’ın Sayın Cumhurbaşkanımızca da kabul edilmesi öngörülmektedir” denildi.
Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz
Başkan imzayı attı! O caddenin adı resmen değişti
Türkiye'nin içini sızlatmıştı! Cezası belli oldu
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çantasıyla X-Ray cihazının içine girdi
Üzerine kuma getirildi yetmedi ölümüne darp edildi!
Güldüren 14 Şubat tweetleri
Atatürk Havalimanı'nda 'Çinçila' alarmı
CHP İstanbul'da onu mu aday gösterecek?
Bu adaya sadece yetişkinler girebiliyor
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı
Yok böyle cep telefonu! Satışa çıktığı anda kapış kapış gitmeye başladılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum