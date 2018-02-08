ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirilecek

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın 11-16 Şubat tarihleri arasında Ürdün, Türkiye, Lübnan, Mısır ve Kuveyt’e resmi ziyaret gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, Tillerson’ın gerçekleştireceği resmi ziyaretler kapsamında Suriye sorunu ve Irak’taki durum da dahil olmak üzere çeşitli konuların ele alınacağı bildirildi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: 18 yaş şartı kalkıyor
Emniyet liste oluşturdu! Bu sözleri söyleyenler, yazanlar yandı
Suudi Arabistan'a saldırı! Yaralılar var
Avrupa'dan yaz saati kararı! Türkiye'den sonra...
WhatsApp son dakika! Kullanıcılar bu habere çok sevinecek
İrfan Değirmenci artık BirGün'de yazacağını açıkladı
Erdoğan, Papa ile görüşmek için bağış mı yaptı?
Spotify, Türkiye ofisini kapatıyor
Dehşet 9 yıl sonra ortaya çıktı! Canlı canlı gömülmüş!
Kadın polise porno film şoku! Görüntüleri ortaya çıkınca...
Cesur seçim pişman etti
Yediğimiz gıdalar kanserin yayılma hızını etkileyebilir
Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de
Kumaştan yapay akciğer yapacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum