ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirilecek

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın 11-16 Şubat tarihleri arasında Ürdün, Türkiye, Lübnan, Mısır ve Kuveyt’e resmi ziyaret gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, Tillerson’ın gerçekleştireceği resmi ziyaretler kapsamında Suriye sorunu ve Irak’taki durum da dahil olmak üzere çeşitli konuların ele alınacağı bildirildi.