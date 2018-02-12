ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD’nin terörizme karşı mücadelesinde Mısır’ın yanında olduğunu, gelecek Mart ayında yapılacak Mısır başkanlık seçiminde adil ve şeffaf bir seçimi savunduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Mısırlı mevkidaşı Samih Şükrü ile yaptığı ortak basın toplantısında, Washington’un, İsrail ile Filistinliler arasında kalıcı bir barış yapılması için kararlı olduğunu söyledi. Tillerson, terörizme karşı tedbirlerin alınması konusunda ve her alanda Mısır’la işbirliği yapmaya devam edeceklerini söyledi. Tillerson, bölgeye barış getirmesi için Mısır’ın terörizme karşı mücadelede ABD’nin desteğini sürdürmesinden Mısır halkının emin olmasını istedi.

Tillerson, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi ile Libya ve Suriye’deki gelişmelerle ilgili de görüşmeler yaptıklarını, iki ülke arasında her konuda yakın ilişkileri güçlendireceklerini ve yatırımları destekleyeceklerini söyledi.

Tillerson Libya’da BM’nin barış planının uygulanması ve seçimlerin yapılmasının ülkenin istikrarı ve ekonomisinin canlanması için gerekli olduğunu söyledi.

Öte yandan, Suriye rejimi ve muhalifler arasında Cenevre görüşmelerinin esas olduğunu ve barışın yalnızca Cenevre görüşmeleri vasıtasıyla gerçekleştirilebileceğine vurgu yaparak, Mısır’ın bu konuda önemli bir katkıda bulunduğunu kaydetti.

Tillerson, Mısır’da herkesin serbestçe katılabileceği şeffaf bir seçim yapılması gerektiğini, bunun sadece Mısır’da değil bütün ülkelerde öyle olmasını beklediklerini söyledi.