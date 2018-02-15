ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: “YPG’ye silah vermedik”

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, “YPG’ye hiçbir zaman ağır silah vermedik, geri alacak bir şey yok” dedi.

Tillerson, Brüksel’de NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından Lübnan’a geçti. Lübnan’da basın mensuplarına açıklama yapan Tillerson, “YPG’ye hiçbir zaman ağır silah vermedik, geri alacak bir şey yok. Türkiye ile hedefimiz ortak” dedi.