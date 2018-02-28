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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: “Ateşkes tüm Suriye’de geçerli, Türkiye’nin tasarıyı iyi okuması gerekir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2018 01:01 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye’nin Afrin’e yönelik başlattığı operasyonuyla ilgili olarak, "Ateşkes tüm Suriye’de geçerli, Türkiye’nin BM’de kabul edilen ateş kes tasarısını iyi okuması gerekir" dedi.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) geçen hafta aldığı ’insani yardımların yapılabilmesi için 30 günlük ateşkes’ kararının tüm Suriye’yi kapsadığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye’nin Afrin’e yönelik başlattığı operasyonuyla ilgili olarak, "Ateşkes tüm Suriye’de geçerli, Türkiye’nin BM’de kabul edilen ateş kes tasarısını iyi okuması gerekir" dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) geçen hafta aldığı ’insani yardımların yapılabilmesi için 30 günlük ateşkes’ kararının tüm Suriye’yi kapsadığını açıkladı. Nauert, Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı gerçekleştiren Türkiye’ye, BMGK’nın 15 üyesinin oy birliğiyle aldığı ateşkes tasarısını “İyice okuma tavsiyesinde bulunuyoruz” dedi.
Ateşkes kararının Suriye’nin bütününde geçerli olduğunu söyleyen Nauert, karara imza atan tüm BMGK üyesi ülkeleri saydıktan sonra, "Rusya ateşkes kararına evet oyu vermesine ilişkin, Esad rejimine desteğini sürdürmekte. Bu, büyük bir sorun. Ateşkes ’insani yardım’ kapsamında tüm ülkeyi kapsıyor. Yalnızca IŞİD, El Kaide, El Nusra Cephesi ve bunlarla ilgili grup ve kişiler ateşkes kapsamı dışındadır” diye konuştu.
Nauert, "Türkiye bu mutabakatı iyice ve yeniden okumalı. Karar, 30 gün boyunca Suriye’nin her tarafında ateşkesi öngörüyor. Türkiye’ye, BMGK’nın aldığı ateşkes kararını yeniden okumalarını tavsiye ederiz" şeklinde konuştu.

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