ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauret bugün gerçekleşen basın toplantısında Afrin, Münbiç ve ABD-Türkiye ilişkileri ile ilgili açıklamalarda bulundu

Heather Nauret bugün gerçekleşen olağan basın toplantısında Afrin ile ilgili soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin Türkiye’nin Afrin şehrini kuşattığı, şehirde birçok ihtiyaca ulaşım imkanının olmadığı, su ve yiyecek ihtiyacının karşılanmakta zorlandığının duyulduğunu bu konuda ne düşündüğünün Nauret’e sorulması üzerine Nauret raporları gördüğünü ifade etti.

Nauret sözlerine “Türklerin söylenenlere göre alanı kuşattı, bu raporların doğruluğunu teyit edemeyiz. O bölgeye giren ya da çıkan güçlerle bir bağlantımız yok. Bildiğiniz gibi o bölgede operasyon sürdürmüyoruz. Ama bölgede gelişen durum ilginin hedefimizden uzaklaşmasına sebep oluyor. Ve bizim hedefimiz ISIS’ı bitirmek” dedi.

Bir başka soruda da “Birleşmiş Milletler ’in Suriye’de aldığı ateşkes kararının hala Afrin için de geçerli olduğunu düşünüyor musunuz” diye soruldu. Nauret bu soruya “Evet, bu konuda pozisyonumuz değişmedi” diyerek cevap verdi.

Geçen hafta gerçekleşen Türkiye- ABD görüşmelerinden sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarında yer alan ABD ile Münbiç konusunda anlaşıldığı ifadesinin YPG’nin şehri terk edeceği anlamına mı geldiği de Nauret’e soruldu. Nauret Türk hükümeti ile birçok konuda görüştüklerini, geçtiğimiz hafta bir buçuk günlük toplantıların olduğunu, halen bir antlaşmaya ulaşmaya çalıştıklarını ve bu konuda daha fazla konuşmayacağını ifade etti.

Papaz Andrew Branson’ın FETÖ ile ilişkileri nedeni ömür boyu hapsinin istenmesi ile ABD vatandaşı ve ABD Konsolosluğu çalışanı Hamza Uluçay’ın serbest bırakılma talebinin reddi sorulduğunda ise Nauret, “Branson ile ilgili raporları gördük ve çok yakından takip ediyoruz. Bu aşamada kesinleşmiş bir ceza söz konusu değil, bu sebeple herhangi bir yorum yapmak istemiyorum” dedi.

Konuşmaları sırasında dün Türkiye’yi ziyaret etmediğini ancak ABD’ye dönüşte İstanbul’dan uçtuğunu söyleyen Nauret, THY’nin ikram ettiği Türk Kahvesini denediğini ama bugüne kadar tattığı en sert Türk Kahvesi olmadığını söyledi.