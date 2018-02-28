ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, Afganistan’ın barışa kavuşması için Özbekistan’ın büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Özbekista’ın uluslararası bir arenaya döndüğünü söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında Afganistanlı gazeteci Nazira Karimi’nin Taşkent konferansıyla ilgili sorusunu cevaplayarak, Özbekistan yeni hükümetinin Afganistan’da barış süreci ve bu ülkenin refahı için büyük çabalar sergilediğini belirtti. Nauert, Taşkent’te düzenlecek "Afganistan’ın Gelecek Barış Yolu" konferansıyla Özbekistan’ın uluslararası arenaya döndüğünün altını çizdi.

"Afganistan’ın Gelecek Barış Yolu" temalı uluslararası Dışişleri Bakanları Toplantısı 26-27 Mart tarihlerinde Taşkent’te düzenlenecek. Toplantıya, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Sekreteri Afganistan İşleri Temsilcisi Tadamichi Yamamoto ile Orta Asya ülkeleri olan Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Afganistan, Rusya, Çin, ABD, Türkiye, Hindistan, İran, Pakistan, Suudi Arabistan’ın dışişleri bakanları katılacak.