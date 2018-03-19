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ABD Dışişleri Bakanlığından Afrin açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2018 20:57 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamada ABD hükümetinin Afrin’de son 48 saatte gerçekleşen gelişmeler karşısında kaygılı olduğunu açıkladı.Bölgedeki endişelerini Türk yetkililere ilettiklerini belirten Nauert, ABD’nin Türkiye, Rusya ve Suriye’nin de dahil olduğu bölgedeki güçlere uluslararası yardım kuruluşlarının bölgedeki şiddetten kaçanlara acil yardım ulaştırması için gerekenleri yapması için çağrı yaptığını belirtti.ABD’nin Afrin bölgesinde herhangi bir operasyonunun bulunmadığının tekrar hatırlatıldığı açıklamada, ABD’nin NATO müttefiki olan Türkiye’nin haklı güvenlik endişeleri konusunda yardımcı olmaya devam edeceğinin altı çizildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamada ABD hükümetinin Afrin’de son 48 saatte gerçekleşen gelişmeler karşısında kaygılı olduğunu açıkladı.
Bölgedeki endişelerini Türk yetkililere ilettiklerini belirten Nauert, ABD’nin Türkiye, Rusya ve Suriye’nin de dahil olduğu bölgedeki güçlere uluslararası yardım kuruluşlarının bölgedeki şiddetten kaçanlara acil yardım ulaştırması için gerekenleri yapması için çağrı yaptığını belirtti.
ABD’nin Afrin bölgesinde herhangi bir operasyonunun bulunmadığının tekrar hatırlatıldığı açıklamada, ABD’nin NATO müttefiki olan Türkiye’nin haklı güvenlik endişeleri konusunda yardımcı olmaya devam edeceğinin altı çizildi. ABD’nin ’Afrin’ açıklamasının devamında, "Ancak bu durumun DEAŞ ile olan savaşı etkilediği, hedefin DEAŞ olması gerektiği, Suriye’de bulunan tüm güçlerin bu konuya odaklanmaları gerektiği" ifade edildi.

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