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ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye ve Irak ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 09:58 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığında Siyasi ve Askeri İlişkilerden sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Tina Kaidanow, Türkiye ve Irak’ta temaslarda bulunacak.ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 28 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında ABD Dışişleri Bakanlığında Siyasi ve Askeri İlişkilerden sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Tina Kaidanow, ikili savunma ticareti ve güvenlik işbirliği konularını görüşmek üzere Türkiye’de temaslarda bulunacak.Türkiye’de bulunduğu süre içerisinde Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ile ikili ilişkiler ve bölgesel güvenlik konularında görüşmeler yapacak.

ABD Dışişleri Bakanlığında Siyasi ve Askeri İlişkilerden sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Tina Kaidanow, Türkiye ve Irak’ta temaslarda bulunacak.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 28 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında ABD Dışişleri Bakanlığında Siyasi ve Askeri İlişkilerden sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Tina Kaidanow, ikili savunma ticareti ve güvenlik işbirliği konularını görüşmek üzere Türkiye’de temaslarda bulunacak.
Türkiye’de bulunduğu süre içerisinde Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ile ikili ilişkiler ve bölgesel güvenlik konularında görüşmeler yapacak. Kaidanow, büyük Türk ve ABD savunma sanayi üreticileri ile yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecek.
Türkiye’de gerçekleştireceği görüşmelerin ardından Kaidanow bölgesel, güvenlik konularını görüşmek üzere Irak’a geçecek

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