ABD eski Başkanlarından Jimmy Carter, Trump’ı uyardı

ABD’nin 39’uncu Başkanı Jimmy Carter, Trump’a uyarıda bulunarak orta doğudaki belirsizlikler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Eski ABD Başkanlarından 93 yaşındaki Jimmy Carter, Başkan Donald Trump’a uyarıda bulunarak, en küçük bir askeri saldırının kontrolün dışına çıkabileceğini ve daha tehlikeli bir durumun ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu. Carter, Trump’ı daha sakin olmaya davet etti.

"Herkes İçin Bir Yolculuk" adlı yeni kitabının tanıtımında konuşan Jimmy Carter, Amerikalıların sadece ruhani inancın değil, ülkenin kamu kurumlarına olan güveninin uzun süren erozyonlar yaşadığını söyledi. “Birçok insan demokrasinin üstünlüğüne olan inancını yitirdi” diyen Carter, ülkedeki eşitsizliklere, azınlıklara ve göçmenlere karşı yapılan açık ayrımcılığa, paranın kontrol ettiği siyasi bir sürece, bitmeyen savaşlar ve uluslararası karışıklıklara dikkat çekti.

Kendi dönemindeki barış süreciyle gurur duyduğunu belirten eski Başkan Jimmy Carter, Donald Trump’ın Suriye veya diğer dünyadaki sıcak noktaları içeren herhangi bir askeri hareketten uzak durması ve her ne pahasına olursa olsun nükleer saldırıdan kaçınması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Carter açıklamasında, "Trump’ın ülkemizi barış içinde yöneteceğine, Kuzey Kore, Rusya veya Suriye ile ortaya çıkan bir takım zorlukları abartmayacağına ve şiddetlendirmeyeceğine dua ediyorum” dedi. Carter, nükleer silahların insanlar için dünyada büyük bir felakete yol açabileceğini söyledi.

Jimmy Carter, “Trump daha önce Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile savaşın eşiğinden döndü ve birbirlerini karşılıklı tehditler ediyorlardı. Şimdi ise iki lider Trump ve Kim bir araya gelecekleri günü bekliyorlar” değerlendirmesini yaptı.

93 yaşındaki Jimmy Carter, hala, dünya güçlerinin, düşmanlarımız olan ve güçlü fikir ayrılıklarına sahip insanlarla uyum ve barış içinde yaşamak için bir yol bulabileceğine inandığını söyledi.