HABER

ABD eski Başkanlarından Jimmy Carter, Trump’ı uyardı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 09:50 | Son Güncelleme

ABD’nin 39’uncu Başkanı Jimmy Carter, Trump’a uyarıda bulunarak orta doğudaki belirsizlikler ile ilgili açıklamalarda bulundu.Eski ABD Başkanlarından 93 yaşındaki Jimmy Carter, Başkan Donald Trump’a uyarıda bulunarak, en küçük bir askeri saldırının kontrolün dışına çıkabileceğini ve daha tehlikeli bir durumun ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

ABD eski Başkanlarından Jimmy Carter, Trump’ı uyardı

ABD’nin 39’uncu Başkanı Jimmy Carter, Trump’a uyarıda bulunarak orta doğudaki belirsizlikler ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Eski ABD Başkanlarından 93 yaşındaki Jimmy Carter, Başkan Donald Trump’a uyarıda bulunarak, en küçük bir askeri saldırının kontrolün dışına çıkabileceğini ve daha tehlikeli bir durumun ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu. Carter, Trump’ı daha sakin olmaya davet etti.
"Herkes İçin Bir Yolculuk" adlı yeni kitabının tanıtımında konuşan Jimmy Carter, Amerikalıların sadece ruhani inancın değil, ülkenin kamu kurumlarına olan güveninin uzun süren erozyonlar yaşadığını söyledi. “Birçok insan demokrasinin üstünlüğüne olan inancını yitirdi” diyen Carter, ülkedeki eşitsizliklere, azınlıklara ve göçmenlere karşı yapılan açık ayrımcılığa, paranın kontrol ettiği siyasi bir sürece, bitmeyen savaşlar ve uluslararası karışıklıklara dikkat çekti.
Kendi dönemindeki barış süreciyle gurur duyduğunu belirten eski Başkan Jimmy Carter, Donald Trump’ın Suriye veya diğer dünyadaki sıcak noktaları içeren herhangi bir askeri hareketten uzak durması ve her ne pahasına olursa olsun nükleer saldırıdan kaçınması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Carter açıklamasında, "Trump’ın ülkemizi barış içinde yöneteceğine, Kuzey Kore, Rusya veya Suriye ile ortaya çıkan bir takım zorlukları abartmayacağına ve şiddetlendirmeyeceğine dua ediyorum” dedi. Carter, nükleer silahların insanlar için dünyada büyük bir felakete yol açabileceğini söyledi.
Jimmy Carter, “Trump daha önce Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile savaşın eşiğinden döndü ve birbirlerini karşılıklı tehditler ediyorlardı. Şimdi ise iki lider Trump ve Kim bir araya gelecekleri günü bekliyorlar” değerlendirmesini yaptı.
93 yaşındaki Jimmy Carter, hala, dünya güçlerinin, düşmanlarımız olan ve güçlü fikir ayrılıklarına sahip insanlarla uyum ve barış içinde yaşamak için bir yol bulabileceğine inandığını söyledi.

'Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum''Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum'
İstanbullular dikkat! Seçim var, trafik kilitİstanbullular dikkat! Seçim var, trafik kilit
Yunan bakana savaş ihtimali soruldu! Dikkat çeken yanıtYunan bakana savaş ihtimali soruldu! Dikkat çeken yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber

WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili Belediye Başkanı Muhammet Toptaş hayatını kaybetti

AK Partili Belediye Başkanı Muhammet Toptaş hayatını kaybetti

Vekillere 'oda' Yasağı

Vekillere 'oda' Yasağı

Erken seçim konuşulurken gündeme bomba gibi düşecek iddia

Erken seçim konuşulurken gündeme bomba gibi düşecek iddia

Erdoğan'dan AK Parti'ye flaş talimat

Erdoğan'dan AK Parti'ye flaş talimat

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den ittifak görüşmesi

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den ittifak görüşmesi

Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kaldırılıyor mu?

Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kaldırılıyor mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.