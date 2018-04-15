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ABD, Fransa ve İngiltere’den yeni Suriye adımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2018 12:56 | Son Güncelleme

ABD, İngiltere ve Fransa, kimyasal saldırı iddiasıyla ilgili bağımsız bir araştırmanın yürütülmesi için hazırladıkları ortak karar tasarısını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sundu.ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye’de bazı hedefleri düzenlenen operasyonla vurmuştu.

ABD, İngiltere ve Fransa, kimyasal saldırı iddiasıyla ilgili bağımsız bir araştırmanın yürütülmesi için hazırladıkları ortak karar tasarısını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sundu.
ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye’de bazı hedefleri düzenlenen operasyonla vurmuştu. Operasyonu gerçekleştiren üç ülkeden yeni bir adım geldi. ABD, İngiltere ve Fransa, kimyasal saldırı iddiasıyla ilgili bağımsız bir araştırmanın yürütülmesi için hazırladıkları ortak karar tasarısını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sundu. Duma’ya yönelik kimyasal saldırı ile ilgili araştırma yapılması çağrısının yapıldığı karar tasarısında, insani yardımların kesintisiz sürmesi ve Suriye’nin BM nezdindeki barış görüşmelerine katılması çağrısı yapıldı.
Duma’ya yönelik kimyasal saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti. Suriye rejimi iddiaları reddetmişti.

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