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ABD ile Türkiye arasında görüşmeler başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2018 09:52 | Son Güncelleme

ABD ile Türkiye heyetleri arasındaki görüşmeler, ABD’nin başkenti Washington’da başladı.Türk heyeti ile ABD’li yetkililer arasında çeşitli konuların ele alındığı heyetler arası görüşmeler, toplam 40 kişinin katılımı ile dün Washington’da başladı.

ABD ile Türkiye heyetleri arasındaki görüşmeler, ABD’nin başkenti Washington’da başladı.
Türk heyeti ile ABD’li yetkililer arasında çeşitli konuların ele alındığı heyetler arası görüşmeler, toplam 40 kişinin katılımı ile dün Washington’da başladı. Görüşmelerde Türkiye’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü terör operasyonu ile ABD’nin Suriye’de DEAŞ’a karşı yürüttüğü operasyonda PKK’nın uzantısı olan YPG ile iş birliği, terör örgütü FETÖ soruşturmaları kapsamında Türkiye’de tutuklanan ABD vatandaşları ve FETÖ’nün iadesi konularının ele alınacak öncelikli konular olduğu belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauret düzenlediği basın toplantısında görüşmelere ilişkin, “konuşulacak çok fazla konu var” dedi. Nauret, “ABD’nin Türkiye’nin Afrin’de yürüttüğü operasyon ile ilgili asıl kaygısı, kaynakların DEAŞ ile savaşmaktan uzaklaşması ve DEAŞ ile savaşma konusunda dikkatin dağılmasıdır. ABD’nin bölgede bulunmasının sebebi DEAŞ’tır” diye konuştu.
Türk heyeti ile ABD heyeti arasındaki görüşmelere bugün de devam edilecek. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından açıklamaların gelmesi bekleniyor.

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