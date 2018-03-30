ABD ilik nakli için İranlı Kamiar Haşimi’ye vize verdi

ABD, lösemi hastası olan vatandaşı Maziar Haşimi’ye kemik iliği nakli için İran’da yaşayan kardeşi Kamiar Haşimi’ye vize verdi.
Daha önce seyahat yasağı gerekçesiyle vize başvurusu reddedilen Maziar Haşimi’nin avukatı Mahsa Khanbabai yaptığı açıklamada, İran’da yaşayan Kamiar Haşimi’ye Ermenistan’ın Erivan kentindeki ABD Konsolosluğundan vizenin verildiğini ve Kamiar Haşimi’nin en kısa sürede Amerika’ya geleceğini açıkladı.
“Seyahat yasağı nedeniyle ilik nakli olamıyordu”
ABD vatandaşı ve lösemi hastası olan Maziar Haşimi, Trump’ın seyahat yasağı nedeniyle ilik nakli olamıyordu.
ABD’nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Haşimi’nin, kan kanseri hastalığından sağ kurtulabilmesi için tek umudunun kardeşinden yapılacak kemik iliği nakli olduğu açıklanmıştı.
ABD’nin seyahat yasağına takılan Kamiar’ın kan kanseri olan kardeşine kemik iliği nakli için, daha önce Ermenistan’da ABD Konsolosluğuna yaptığı vize başvurusu reddedilmişti.
ABD’nin 8 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe koyduğu seyahat yasağı listesinde, İran, Libya, Suriye, Yemen, Somali, Çad, Kuzey Kore Kore ve Venezuela yer alıyor.
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