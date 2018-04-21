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ABD: “Irak uçaklarının Suriye’ye düzenlendiği saldırısından haberdardık”

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 20:05 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Irak Hava Kuvvetlerinin geçtiğimiz Cuma günü Suriye topraklarına düzenlediği hava saldırısından haberdar olduklarını açıkladı.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Irak Hava Kuvvetlerinin geçtiğimiz Cuma günü Suriye topraklarına düzenlediği hava saldırısından haberdar olduğunu belirterek, “Terör örgüte DEAŞ ile ortak mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Irak Hava Kuvvetlerinin geçtiğimiz Cuma günü Suriye topraklarına düzenlediği hava saldırısından haberdar olduklarını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Irak Hava Kuvvetlerinin geçtiğimiz Cuma günü Suriye topraklarına düzenlediği hava saldırısından haberdar olduğunu belirterek, “Terör örgüte DEAŞ ile ortak mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan‘ın geçtiğimiz günlerde Bağdat’a yapmış olduğu ziyarete değinen Nauert, ABD’nin Irak ve IKBY ile birlikte terör örgüte DEAŞ’e karşı yürüttükleri mücadeleyi devam ettirmekte kararlı olduğunu vurguladı.

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