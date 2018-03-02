ABD, Küba’ya üst düzey diplomat göndermeyecek

ABD, Küba’ya üst düzey diplomat göndermeyeceğini açıkladı.
ABD’nin geçen yıl Havana’daki üst düzey diplomatlarını etkileyen "sağlık sorunları" nedeniyle yüzde 60’ını Küba’dan çekme kararını daimi ve kalıcı hale getirmeye hazırlandığı belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, Küba’dan 6 ay önce geçici olarak çekilen diplomatları geri gönderilmesi için sürenin Pazar günü sona erdiği ve sadece memurların gönderileceği belirtilirken, üst düzey diplomatların artık gönderilmeyeceği bildirildi.
Öte yandan Küba’da yeni görev alacak memurlara, aile üyelerinin eşlik etmeleri de yasaklanacağı öğrenildi.
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