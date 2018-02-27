ABD Merkez Kuvvetleri Komutanı Joseph Votel’den Afrin açıklaması

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, Türkiye’nin Afrin harekâtının DEAŞ’la mücadeleyi zayıflattığını ileri sürdü.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Votel, Afrin harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Votel, "Afrin harekatı DEAŞ’la mücadelede dikkatleri dağıtıyor. Türkiye ile her gün görüşüyoruz. Bugün bizzat ben mevkidaşımla görüşme yaptım" dedi.
Votel, Rusya’nın, İran’la birlikte Esad’ın Suriye yönetimini güçlendirmeye ve ABD ile Türkiye arasındaki uzun zamandır devam eden stratejik ortaklığı kırmaya çalıştığını savundu. Votel, "Suriye’de bulunan ortaklarımız, bizim hedeflerimize doğru uzun bir yol kat etti ve bu mücadelenin tamamlanmasıyla onlarla birlikte kalacağız, "diyerek, Suriye topraklarındaki DEAŞ varlığını ortadan kaldırma hedefinde ısrarlı olduklarını dile getirdi. Votel, Rusya’nın bölgedeki hava savunma füze sistemlerindeki artışının hava sahasına hakim olma ve erişimlerini tehdit ettiğini iddia etti.
Votel, "Rusya, bu ilerlemeyi DEAŞ’ı yenmek için değil, kendi etkisini korumak ve durumu kontrol altına almak için kullanıyor. Rusya’nın Suriye’de olan çıkarlarının daha geniş ve uluslararası toplumun menfaatleri için olmadığı açıktır” diye konuştu.
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