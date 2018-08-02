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ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.08.2018 10:36 | Son Güncelleme

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına Ankara'dan peş peşe açıklamalar geliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili olarak sosyal medyadan açıklama yaptı. Öte yandan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Sözcüsü Süleyman Soylu ve HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz da, ABD'nin kararına ilişkin açıklamalar geldi.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararıyla ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Oktay, şunları yazdı:

Yaşanan son gelişmeler, büyük devlet olmanın ekonomik, askeri veya coğrafi büyüklük ile aynı olmadığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.

Büyük devlet olmak, uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmeyi, yapılan anlaşmalara bağlı olmayı, adalet ve saygınlık ilkesine sadık kalmayı, halkının çıkarlarını küçük çıkar gruplarının üstünde tutmayı ve daima mazlumların yanında olmayı gerektirir.

Biz, bayrağı, vatanı ve milletiyle birlikte büyük bir Devletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük devlet olmanın gereğini yapmaktan bir an bile tereddüt etmeyiz.

BAKAN SOYLU'DAN YAPTIRIM AÇIKLAMASI: ABD'DE BİR MALIMIZ VAR, ONU BIRAKAMAYIZ, ALACAĞIZ

TBMM BAŞKANI YILDIRIM: KEYFİ VE HUKUKSUZ

ABD'nin yaptırım kararı hukuksuz ve son derece keyfi bir karar.

KILIÇDAROĞLU: TÜRK HALKININ ONURUNU RENCİDE EDİYOR

ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararına ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Amerika'nın aldığı karar Türk halkının onurunu rencide ediyor. Eğer bir sorun varsa, oturulur, görüşülür, konuşulur bu sorun. İki bakanla ilgili alınan kararı doğru bulmuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin ABD'nin müttefiki olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Müttefiklik ilişkilerinin, sağlıklı bir zeminde ve anlaşmayla çözülmesi gerekir. 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık. Bu darbe girişiminin arkasında Pensilvanya'da oturan kişinin olduğunu hep beraber biliyoruz. Türkiye'nin iade talebinde bulunması son derece doğal. Burada yanlışlık, 'ver papazı, al papazı' söyleminden büyük ölçüde kaynaklanıyor.

Biz, Türkiye'de yargının bağımsız olduğunu ifade ediyoruz. Bağımsız olması gerektiğini ifade ediyoruz ama bu ülkede en önemli koltukta oturan kişi, yargının bağımsız olmadığını, 'sen onu verirsen ben de bunu sana verebilirim algısını karşı tarafa yerleştirdi. Son derece tehlikeliydi ve doğru olmayan bir cümleydi. O cümlenin maliyetini yaşıyoruz."

MAHİR ÜNAL: GEREKEN CEVAP VERİLECEK

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan ABD’nin skandal kararına sert tepki geldi. Ünal, ''Mütekabiliyet esasına göre gereken cevap verilecek'' dedi.

NTV'de değerlendirmelerde bulunan Mahir Ünal, şunları söyledi:

Bu, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı saldırgan bir tutumdur. ABD’nin kasımdaki seçimler için bunun bir iç siyaset malzemesi haline geldiğini gösteriyor. Türkiye rasyonel zeminde kalmaya devam edecek. Mütekabiliyet esasına göre gereken cevap verilecek. Brunson arkadaşına attığı bir mesajı kabul ediyor. O mesajı okuduğunuzda aslında Brunson’un Türkiye’deki görevinin ne olduğu ne yapmaya çalıştığı görülüyor. Bu çerçeveden baktığınızda biz 15 Temmuz’u PKK terör örgütünü bölgede yaşananları bütün bunların birbirinden bağımsız olmadığını görürüz.

HSK BAŞKAN VEKİLİNDEN TEPKİ

HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, " Türk yargısına yersiz müdahale niteliği taşıyan bu yanlış kararın hemen geri alınmasının uluslararası hukuka ve bağımsız yargıya saygının gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.

Mehmet Yılmaz, ABD'nin aldığı yaptırım kararına tepki gösterdi. "ABD Hazine Bakanlığının, iki sayın bakanımızı hedef alan söz konusu kararı hukuk ve adalet kavramlarıyla izah edilebilir değildir" diyen Yılmaz, "Türk Yargısı bağımsızlığı ve tarafsızlığı Anayasa ile güvenceye alınmış, bilgeliğini, cesaretini, fedakarlığını, evrensel hukuk ilkelerine bağlılığını herdaim ispat etmiş, adalet kavramının yüceliğini bilen, yargılama yaparken peygamber postunda oturduğunun sorumluluğunu hiç unutmayan hakim ve savcıları ile köklü geleneklere sahip bir yargıdır" dedi.

Yılmaz, "Her hukuk devletinde olduğu gibi yargılama faaliyeti içinde yürütmenin görevi ve işlevi bulunmaz, hakim ve savcılar ceza yargılaması içinde karar verirken hukuka uygun elde edilen ve kanaat verici deliller dışında hiçbir olaydan etkilenmezler. Hiç akıldan çıkarılmamalı ki; hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, bağımsız ve tarafsız yargı, adil yargılanma ilkelerine inanmış her ülke yargısı aynı derecede saygındır ve aynı derecede saygı görmeye layıktır. Türk Yargısı olarak bizler saydığımız ilkelere sahip ve inanan her ülke yargısını takdir edip, aynı takdiri görmeyi bekliyor, Türk yargısına yersiz müdahale niteliği taşıyan bu yanlış kararın hemen geri alınmasının uluslararası hukuka ve bağımsız yargıya saygının gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.


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fuat oktay ABD Cumhurbaşkanı Yardımcısı

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
Türkiye ABD İLE kavga ediyor acısını ülkenin yoksul kesimi çekiyor dolar 5 lirayı aştı asgari ücrette 1 yılda % 35 işci fakirleşti alım gücü yükseldi saddam kendi halkına ne yaptıysa esad kendi halkına ne yaptıysa erdoğanda bugün onların monarşik rejimine evrilmiş durumda ülkeyi düşünen yok ABD ile aşık atacaksan en az o devlet kadar güçlü ve dünyada itibarının olması lazım ABD bugün Türkiyeye amborgo uyguladığı zaman peşine takılacak en az 300 devlet var biz daha kıbrısı azerbaycana tanıtamadık siyaset ciddi işdir oraya buraya gücün olmadan efelenirsen halkını perişan edersin akp bunu yapıyor
ulan gerzekler yillarboyu hep ayni sazi caldiniz daha doğru düzgün adin yok gavurmusun hainmisin belli degil ama istediğin belli abd ne derse tamam de istiyorsun kim gucluyse dedigini yap diyorsun kimse bilmiyor sanarak 300 ulke abd nin pesinden gelir diyorsun belliki ulke kactane onu bilmiyorsun bm de abd ye karsi kac ülke turkiyenin yaninda durdu haberin yok neymis dolar 5 tl olmus bende birsey diyim diye yorum yap hicmi onurlu dik durmasın her zaman sizin kilerin yaptigi gibi herseye kafa sallayalimmi diyorsun biraz devleti düşünün onurlu serefli olun gerci ne desem bis malsiniz oyle kalin.
@hakan02051977 @hakan02051977 dinime küfreden müslüman olsa lafı gibi aynı şekilde büyük bir kesimde ne desek bi koyunsunuz öyle kalın diyor emin ol .yunanistandan beter olmamız an meselesi şunuda unutmayın inallah maaşallahla bu işler yürmez elbet bi yerde patlar sen inanıyormusun söylediğin lafa bm de amerikanın karşısında türkiyenin yanında duranların yarın bir gün allah korusun savaş çıktığında sana destek olacaklarını . bazı şeyler iman gücüyle olmaz topyekün de savaşırsın yeri gelince yaşlı genç çoluk çocuk ama gücün kime yetecek karşında amerika var daha PKK yı bitiremiyorsun amerika
ŞECİMLERDEN ÖNCE SECILIRSEK HER SEY YOLUNA GIRCEK DENDİ SECILDILER SONUÇ DEGISMEDİ DOLAR ALTIN FIRLADI ZAMLAR AMERIKAYA GELIRSEKTE TÜRKİYE HAKLI BOYUN EGMEMELI BUGUN NE CEKIYOSAKTA IKTIDARIN GECMISTE UYGULADIGI YANLIS İŞLERDE DOLAYI KİMSE AK KASIK DEGIL
Devletimiz VAROLSUN Vekilerin maaşları düşürülsün onlar hizmet için varlar... Gereksiz giderler kısılsın bunları yapın Tüm vatan sizinle beraber olsun Fon kurulsun Devletİmiz VAROLSUN fonu
Büyük devlet demek sosyal medya üzerinden açıklama yapmakla olmuyor. Angajman kuralları uygulanarak olur. Bizde Abd'nin bakanlarına aynısını yapalım. İncirliği kapatalım. Abd elçisini gönderelim. Uçak alım anlaşmamızı iptal edelim. Turpu keserek tepki vermeyelim.
Boş konuşmuş...Bir devletin büyüklüğü önce adaletiyle sonrada ekonomisiyle belli olur bizde ikiside yok..hep anlattık bu günleri uyardık dinletemedik..dolar bugün 5 yarın 7.5 sonrası 10..ben cahile acımıyorum..üzüldüğüm insan grupları bu ülkenin bin bir zorlukla yetiştirdiği bilimin yolunda ilerleyen insanlar işte ülke olarak onları kaybettiğimizde cemaatlerin eline düşeriz ve bu ülke biter..zaten amaçlanan da bu..akp ise amerikanın piyonudur..ne isterse yapar siz bakmayın kavga ettiklerine bunlar göstermeklik danışıklı dövüşler.. ahh benim saf milletim ahh..
damat beyy nerelerde yahuu...
Yeri geliyor ABD ye ihtiyacımız yok biz güçlüyüz diyorsunuz. ABD yaptırım uygulayınca tepki veriyorsunuz, ne renginiz belli ne de cisminiz. Ülkeyi ne hale soktunuz,
Büyük devleti büyütüyorsunuz. Size minnettarız. Yakında 7 tl dolarla tescilersiniz.
TÜRKİYE İÇ VE DIŞ MASON BAĞLARINDAN TAM KURTULDUMU İNGİLİZİDE ALNMANYASIDA FRANSIZIDA ABD SİDE İSRAİLİDE BİR HALT EDEMEZ TÜRKİYEMİZDE. ÜLKE BİZİM TÜM ZENGİNLİK KAYNAKLARIMIZ BİZİM 80 MİLYON OLARAK TEK HEDEFE BAKTIKMI HEPSİNİN DONU DÜŞECEK YAKINDA.BAD BATI VE İSRAİLİN BÜYÜK HEDEFİ TÜRKİYEYİ 100 YIL DAHA KÖLE POSİZYONUNDA ÇALIŞTIRMAKTI FETO ELİYLE HEMDE.İŞTE YEŞİL ELBİSE VE HIRKA GİYENLERE KİM GİYDİRDİ NUNU DİUE SORDUĞUNDA KARŞINDA CİA MOSSAD VE MI6 YI BULURSUN DAİMA.YENİ TÜRKİYEDE HERKES BASTIĞI YERE ÇOK DİKKAT ETMELİ ARTIK.BUZ VE SABUN KALIPLARI BOL BOL VAR ŞU AN.AĞRI DAĞININ TEPESİ ÇOK GÜZ EL
Bakıyorum yorumlara herkeste bir şikayet..eleştiri.. evet haklıyız ço kzor günlerdeyız...herşeyı ateş sarmış..pahalılık..krız kapıda.. Ben akpli degilim..Erdoğanın avakatıda degilim..LAKİİİİN. BEN TURK MİİİLLETİNİN BİR BİREYIYIM TÜRK MİLLETİNİ KİMSE O YADA BU ŞEKİLDE TEHDİT EDEMEZ..AMERİKA BİZİ 1974 DEDE TEHDİT ETTİ AMBARGO KOYDU O ZAMAN NASIL BİR MİİLET .. TEK YÜREK TEK YUMRUK OLDUYSAK ŞİMDİ YİNE TAM ZAMANI..ERDOĞANI AKPYİ ELEŞTİREÇEGİZ AMA ERDOĞAN'A KİMSEYİ HAVLATTIRMAYIZ HER NE OLURSA OLSUN TÜRK MİLLETİNİN TEMSİLÇİSİDİR. NE ALMANYASI NE AMERIKASİ VIZ GELİR.ZAMAN BÜYÜK BİRLİK ZAMANIDIR. .
BUNLARIN HEPSİ BİR OYUNUN PARÇASI... EKONOMİK ÇIKMAZI ABD NİN ÜZERİNE YIKACAĞIZ AMA FAZLA GA VERİLİYOR. BU BAKANLAR MAL VARLIKLARINDA ABD DEKİ MAL VARLIKLARINI GÖSTERMİŞ Mİ Kİ? YA DA ŞİMDİ AÇIKLASALAR. YOKSA NASIL OLSA ABD AÇIKLAR... SAHİ SARRAF NE OLDU SARRAF ENİŞTE..?!:
Valla seçilmeden cumhurbaşkanı yardımcısı olan Sayın Oktay, kusura bakmayın tam da büyük devlet refleksi gösteriyor ABD. (Bizim hoşumuza gitmese de,kendimize göre tepkilerimizde haklı olduğumuza inansak da.)Keşke benim devletimde bir vatandaşı için dünyayı ayağa kaldırabilse, Kendimizi değerli hissetsek. Ama bırakın dünyada değerli olmayı AKP'ye oy vermediyseniz veya vermiyorsanız Türkiye'de bile değerimiz yok.
dolar 6 liraya koşuyor ülke battı yakında iflası çekeceğiz insanlar bir sabah uyandıklarında bankalara el konulduğunu bütün paraların devletin bekası için hazineye aktarıldğını duyunca şakşakcıları göreceğiz o zaman...
Dolar 6 liraya koşuyor doların bugünkü reel değeri 7 lira su borusu patlamış bezle suyu kapatmaya çalışıyorlar nereye kadar o çaput o gelen tazyikli suyu tutar elbette yakında patlayacak dolar 1 yıla varmaz 20 lirayı yakalar
nasıl bi iş anlamadım sürekli dolar yükseliyor!
OLAR SÖYLER VE YAPAR .. AMA BİZİMKİLER SADECE KONUŞUR. TEHDİT EDER. ......KAYBEDEN BİZİM MİLLET OLUR. SİAYSETİNİZ BATSIN BE... BİRDE KONUŞUYORLAR. HUKÜMETMİŞ İKTİDARMIŞ.. MİLLET AÇ AÇ.. ÜLKEMİZ BATTI GİTTİ. AMA BUNLAR HALA YERİNDE . SOL SAĞ İŞTİMASI.
Trampın Türkiyedeki mal varlığına el koyun.Batan gemi yan gidermiş.A..na kodunuz memleketin zaten.Ne olacaksa olsun bari.Bu gidişle $ 10£ olur zaten.Allah Türkün yardımcısı olsun.
küreciği kapat .ciddi devlet olan askerine çuval geçirince müzik notasımı diye dalgaya almaz.sosyal medya üzerinden bağır sonuç?
BU OLAYLAR KASDİ YAPILIYOR DOLARI TUTMAK İMKANSIZ EKONOMİ ÇÖKMÜŞ FETÖ ALDATMACASI İLE 3-5 SENE GEÇTİ ARTIK ONUDA YEMİYOR HALK ŞİMDİ PAPAZ MODASIYLA GÜN GEÇİYOR DOLAR 7 TL YE GİDER
Dün gece uyuyamadım. Biz niye onların uykularını kaçırmıyoruz. Noto üyeliğimiz sadece kağıt üstünde faydalı. O üyelik sözde dostlarımızın elini ayağını bağlıyor. Pkk ya feto ya karşı daha çok mücadele saten onların uykularını kaçırır.
iktidar muhalifleri gün beraberlik günü onların ekmeğine bal sürmeyin . Türkiye büyük bir ülke kimsenin dolarına eurosuna ihtiyacımız yok gerekirse aç gezeriz dik gezeriz
Adamlar güçlü olduğu için bizim dediğimiz doğru, sizin doğrularınız yanlış. Ne olursa olsun siz bizim adamımızı tutuklayamazsınız, yoksa size gösteririz şeklinde kuvvet zehirlenmesi yaşıyorlar. Süleyman SOYLU nun üzerine niye gidiyorlar. Bu bakanımız sayesinde asker daha inançlı bir şekilde PKK ya büyük darbeler vuruyor. Suriyede ABD ve yandaşlarının rüyalarına hızla ulaşmalarına engel oldu. Onlar Suriyede İsrail çıkarlarına uygun işgal yaparken önlara kimse ses çıkaramadı. Sadece Tayyip ERDOĞAN karşı çıktı ve engel oldu. Diğer partiler hatırlarsanız bize ne Suriye den dediler. Onların da çıkr
doları piyasadan kaldırın euroya devam
eskiden lilesi gençler kavga ederken biri birinden güçsüz oldugunda şunu derdi ben ssni dövmek istemyrm annem babam kavga etme dedi yada arkdslarına valla istemdm yoksa agzını burnu kırardm derdi Şaun türkiyede aynı şeyi yapıyor güçsüz liseli genç gibi bir haftadır yaptıklarnda gelen zamlara bakın eğer böle devam ederse vay milletin haline tabi zengin adam knşr da bakalm fakir kesm ne yapıcak büyüklük diyor bzm bkanlar Allah askına neyin büyüklüğü patatesi bile süriye gibi bryrdn alıyrz neyin byklgnddn bhsdyrsnz sırf tepede kalmak için boş nagrlr tv kndlrda atılıyor msalarda bakalm nsl özr dily
İNCİRLİK KAPANSIN,en iyi yaptırım budur,
Amerika dünyaya bu misyoner papazın masum olduğunu söylüyorda bu bizim hükümet neden papzın yaptıklarını dünyaya söyleyip bu tezi çürütmüyor haklılığını neden ortaya koymuyor. yaptırım iyidir .'' kötü komşu insanı mal sahibi yapar'' hesabı. ama bizde mutlaka karşı adımları bekletmeden atmalıyız.
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